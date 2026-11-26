26 ноября, четверг, 12:01

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

14-й Международный форум "Евразийская экономическая перспектива" проходит в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Среди его участников – государства СНГ, Индия, Китай, Вьетнам, партнёры по БРИКС.

В Российском Этнографическом музее открылась одна из главных выставок этого года, на которой представили более 200 головных уборов из разных регионов России.

Памятник "Медикам, спасающим детей" открыли в Педиатрическом университете. 320 лет назад появился первый приют для младенцев, где им оказывали медицинскую помощь.

"В поле зрения" - так называется фотовыставка, открывшаяся в Доме молодёжи Василеостровского района. Здесь представили цикл работ, созданных воспитанниками Центра Святителя Василия во время их похода.

Музыкально-драматической инсценировкой, объединившей письма и музыку Дмитрия Шостаковича откроется 5-ый Фестиваль Горковенко на сцене Александринского театра. С 27 ноября по 22 декабря на разных площадках Петербурга прозвучат шедевры классиков и музыка из отечественных кинокартин.