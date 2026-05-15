Первый канал
Санкт-Петербург
01:17 16 мая 2026, пятница
1tvspb.ru
14 мая, четверг, 09:47

Международный филологический форум. Забег "Бегом с дневником". Юбилей Булгакова отмечают в Военно-медицинском музее. Гала-концерт китайской песни "Кубок водного куба" и другие важные события недели

Версия для печати

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.

В сегодняшних школах часов русского языка больше, чем в советское время. И это позитивная тенденция – уверены делегаты Международного филологического форума. Он проходит впервые, мероприятие принимает Петербургский государственный университет.

Всеобщий забег пройдёт в ближайшие выходные. Для всех желающих подготовили дистанции на 5 и 10 километров, а дети смогут преодолеть пятьсот и тысячу метров. Каждый финишёр получит уникальную медаль, а победители – кубки и призы. Сбор – в Приморском парке Победы на Крестовском острове.

Юбилей Булгакова отмечают в Военно-медицинском музее. Ведь по профессии писатель был врачом, что не могло не отразиться на его творчестве – чего стоит знаменитая операция по превращению собаки в человека. И в экспозиции представлены инструменты профессора Преображенского и доктора Борменталя, а также обстановка лаборатории Персикова, где был открыт "луч жизни", и приборы, которыми обследовали повстречавшего Воланда Ивана Бездомного.

Международный футбольный турнир проходит в Петербурге. На соревнования приехали 12 детских команд из России, Беларуси и Китая. И победа, конечно, важна, но призы, а главное – впечатления, получат все участники матчей. Ведь гостей ждёт не только спорт, но и богатая культурная программа.

"Кубок водного куба" – попробуйте угадать, чему он посвящён. Если вы подумали о китайских песнях, то оказались правы.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru