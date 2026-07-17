Международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана, выставка «Архитектура притяжения», премьера иллюзионного шоу «Калиостро в Петербурге», куклы по сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина и «Летний парк музыки»

17 июля, пятница, 11:00

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль открывается в понедельник и будет проходить на различных концертных площадках города.

В Ротонде Маяковки открывается выставка Олега Манова "Архитектура притяжения".

Театр "Легенда" подготовил премьеру иллюзионного спектакля "Калиостро в Петербурге".

В музее "Русский Левша" открылась выставка кукол по мотивам "Сказок изрядного возраста" М.Е. Салтыкова-Щедрина.

В Ботаническом саду проходит 10-й фестиваль под открытым небом "Летний парк музыки".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург