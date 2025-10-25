Первый канал
Санкт-Петербург
18:27 25 октября 2025, суббота
24 октября, пятница

Международная неделя консерваторий, премьеры спектаклей «Игра» и «Есенин», фестиваль «Архитектон» и шоу японских барабанов

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Петербург-концерт представил в Екатерининском собрании премьеру мультижанрового спектакля "Игра".

В Манеже выставкой неосуществлённых и реализованных проектов открывается архитектурный фестиваль "Архитектон".

Юбилейный фестиваль "Международная неделя консерваторий" начинается в субботу концертом в Большом зале филармонии.

Премьеру мюзикла "Есенин" подготовил Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина.

Шоу японских барабанов "Taiko In-spiration" представят в БКЗ "Октябрьский".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

