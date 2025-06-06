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06 июня, пятница, 11:22

Личные вещи Владимира Жириновского в Музее политической истории. Выпускной Академии Русского балета имени Вагановой. Документальный VR-проект «Бункер Трибуца»

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Выставка, посвящённая одному из самых экспрессивных политиков современной России, открылась в Петербурге.

В витринах расположились личные вещи Владимира Жириновского, а также его награды, подарки от лидеров разных стран и даже знаменитый головной убор. 

 

Большим спектаклем завершается учебный путь студентов Академии Русского балета имени Вагановой.

Это уже 283-й выпуск старейшей в России балетной школы, и для каждого составляется особая программа. 

 

В преддверии Дня молока петербургские общественники проверили качество напитка на городских прилавках.

И из двадцати образцов двенадцать не прошли инспекцию.

 

Первый в России документальный VR-проект "Бункер Трибуца" создали преподаватели и студенты петербургского Института кино и телевидения.

 

Профориентационную встречу собрал Кадровый центр Выборгского района для старшеклассников в Лесотехническом университете.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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