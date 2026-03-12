Первый канал
12 марта, четверг, 11:00

Губернатор представил коллективу Михайловского театра нового художественного руководителя. Ленинградская область развивает международные связи. Где готовят "авиаторов будущего"?

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко, чем запомнилась эта неделя.

"Авиаторов будущего" начнут готовить в 54-й школе Красносельского района.

 Губернатор региона Александр Дрозденко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в России.

Подавляющее число должников по алиментам – мужчины. Какую проблему выявили исследования социологов?

Народный артист России Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 

