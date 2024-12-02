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02 декабря, понедельник, 09:34

Куклотерапия: история дружбы Центра имени Г. И. Турнера и Театра марионеток имени Е.С. Деммени

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Доктора знают, что сказки могут лечить. Афиша к спектаклю «Храбрый петух по имени Али-Баба» даже оформлена как рецепт. А написал ее самый настоящий врач, хотя многие считают, что он-то как раз и есть волшебник, — Генрих Турнер.

Маленьким пациентам Центра детской травматологии и ортопедии помогают куклы, сказки и артисты театра Е.С. Деммени. История этого необычного союза началась 100 лет назад с дружбы двух великих людей.

Что такое куклотерапия и как сценические искусства поддерживают медицину – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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