22:42 08 октября 2025, среда
07 октября, вторник, 10:00

Колокола для Суворовской церкви. О восстановлении храма Георгия Победоносца в Новой Ладоге

На берегу реки Волхов есть храм с удивительной историей. Говорят, брёвна для его строительства носил сам Александр Суворов, служивший в Новой Ладоге более четырёх лет. С 2024 года храм начали возрождать – реставраторы приступили к кропотливой работе.

В Новой Ладоге расположился Музей А.В. Суворова, посетив который, глава благотворительного фонда "Суворов" решил, что непременно должна быть восстановлена церковь Георгия Победоносца (Суворовская). Работы ещё много, но для храма уже отлиты колокола. Новую Ладогу посетила и наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

