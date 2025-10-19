Первый канал
04:13 19 октября 2025, воскресенье
17 октября, пятница

Коллекция Куниных, фестиваль скрипки, выставка Олега Яхнина, премьеры спектаклей «Орестея» и «Дело трёх поросят»

Какие события культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни привлекут внимание зрителей?

В KGallery можно увидеть 230 произведений из частной коллекции Куниных на выставке "Последнее закрытое собрание": Бенуа, Серебрякова, Петров-Водкин, Рерих и другие.

В субботу на сцене Эрмитажного театра Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга откроют V международный фестиваль скрипки.

Театр на Садовой подготовил премьеру мультижанрового спектакля "Орестея" с элементами балета и мюзикла.

В Союзе художников открывается масштабная выставка работ заслуженного художника России Олега Яхнина.

Театр сказки представляет премьеру детского спектакля "Дело трёх поросят".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

