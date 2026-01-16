Первый канал
15 января, четверг

Когда уберут новогодние украшения? Блокадная выставка в Союзе художников. День рождения РНБ. Международные зимние игры имени А.Невского. Новый корпус медицинского университета им. академика Павлова

Подготовка к проведению Международных зимних игр имени Александра Невского, день рождения Российской национальной библиотеки и открытие выставки- посвящения Подвигу блокадного Ленинграда - в обзоре городских событий на Первом канале.

Главная елка города останется на Дворцовой площади до 22 января. 

Подвигу блокадного Ленинграда посвящена масштабная выставка в Союзе художников. 

Александр Беглов и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли новый корпус медицинского университета имени академика Павлова.

Ленинградская область готовится к проведению Международных зимних игр имени Александра Невского. 

Российская национальная библиотека  отмечает свой День рождения. 

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

