Когда уберут новогодние украшения? Блокадная выставка в Союзе художников. День рождения РНБ. Международные зимние игры имени А.Невского. Новый корпус медицинского университета им. академика Павлова

Подготовка к проведению Международных зимних игр имени Александра Невского, день рождения Российской национальной библиотеки и открытие выставки- посвящения Подвигу блокадного Ленинграда - в обзоре городских событий на Первом канале.
Главная елка города останется на Дворцовой площади до 22 января.
Подвигу блокадного Ленинграда посвящена масштабная выставка в Союзе художников.
Александр Беглов и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли новый корпус медицинского университета имени академика Павлова.
Ленинградская область готовится к проведению Международных зимних игр имени Александра Невского.
Российская национальная библиотека отмечает свой День рождения.
