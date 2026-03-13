Книга как искусство, спектакль «Трамвай "Желание"», мультимедийные инсталляции художников разных стран, детская премьера «Зверского детектива» и концерт к 15-летию «СИМФОКИНО»

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.
Выставка "Архитектура книги", представляющая процесс создания печатного издания как произведения искусства, открылась в Эрмитаже к 25-летию издательства "Вита Нова".
В Театре на Садовой репетируют премьерный спектакль "Трамвай "Желание"" по роману Теннеси Уильямса.
В Севкабеле можно познакомиться с современным мультимедийным искусством на выставке "Траектория интервалов".
Театр "Karlsson Haus" подготовил премьеру детского спектакля "Зверский детектив. Право хищника".
Концертом ""СИМФОКИНО" с легендарным музыкантом Юрием Каспаряном отметят в БКЗ 15-летие проекта.
