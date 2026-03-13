Первый канал
Санкт-Петербург
14:12 13 марта 2026, пятница
1tvspb.ru
13 марта, пятница, 10:40

Книга как искусство, спектакль «Трамвай "Желание"», мультимедийные инсталляции художников разных стран, детская премьера «Зверского детектива» и концерт к 15-летию «СИМФОКИНО»

Версия для печати

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

Выставка "Архитектура книги", представляющая процесс создания печатного издания как произведения искусства, открылась в Эрмитаже к 25-летию издательства "Вита Нова".

 

В Театре на Садовой репетируют премьерный спектакль "Трамвай "Желание"" по роману Теннеси Уильямса.

 

В Севкабеле можно познакомиться с современным мультимедийным искусством на выставке "Траектория интервалов".

 

Театр "Karlsson Haus" подготовил премьеру детского спектакля "Зверский детектив. Право хищника".

 

Концертом ""СИМФОКИНО" с легендарным музыкантом Юрием Каспаряном отметят в БКЗ 15-летие проекта.

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Творческое наследие династии художников Г.А.В. Траугот
27.06.2025, 11:00

Творческое наследие династии художников Г.А.В. Траугот

Выставка поп-арта Константина Симуна, премьера «Бесприда...
03.05.2024, 10:14

Выставка поп-арта Константина Симуна, премьера «Бесприда...

Премьера мюзикла «Пётр I», «Видеомэппинг на Дворцовой», ...
02.12.2022, 8:42

Премьера мюзикла «Пётр I», «Видеомэппинг на Дворцовой», ...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru