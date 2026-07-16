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16 июля, четверг, 10:07

Ключи от новых квартир очередникам. Рейды на воде. Современное искусство и геология. Экскурсии в недоступные места. Крестный ход в акватории Финского залива

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Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Петербургские очередники получили ключи от квартир в доме на Васильевском острове по городской программе "Доступное жилье".

На водных объектах Петербурга усилен контроль за соблюдением правил судоходства. Рейды проводит межведомственная транспортная комиссия. Большая часть нарушений связана с движением по запретным участкам водных путей.

Проект "Открытый город" открывает новый юбилейный сезон. В планах проведение более 1 000 мероприятий: экскурсий, квестов, авторских лекций. Миссия проекта: показать горожанам объекты культурного наследия, недоступные для массового посещения. 

"Геоавангард" в Институте Карпинского. В рамках проекта, объединяющего геологию и современное искусство, открылась выставка "Перевоплощение камня". Это 15 мозаичных панно и 6 скульптур, выполненных с использованием минералов и горных пород.

Благотворительная парусная регата и водный крестный ход прошли в акватории Финского залива. Собранные средства будут направлены на восстановление храма Святого апостола Андрея Первозванного, который ранее находился на территории Северного форта №6. Регата посвящена памяти генерал-адмирала Фёдора Головина.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

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