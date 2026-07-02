Классика и рок на народных инструментах. Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга отмечает 35-летие

02 июля, четверг, 11:00

Оркестр любит удивлять публику. Фортепианный цикл Чайковского «Времена года», исполняемый с участием народных инструментов, звучит совсем иначе, словно затрагивает внутри что-то очень личное и давно знакомое.

Коллектив сохраняет верность традициям и при этом не перестаёт искать новые формы, экспериментировать с жанрами и запускать творческие проекты. Подробнее о юбилейном вечере и о том, чем сегодня живёт оркестр, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург