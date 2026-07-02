Первый канал
Санкт-Петербург
20:59 02 июля 2026, четверг
1tvspb.ru
02 июля, четверг, 11:00

Классика и рок на народных инструментах. Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга отмечает 35-летие

Версия для печати

Оркестр любит удивлять публику. Фортепианный цикл Чайковского «Времена года», исполняемый с участием народных инструментов, звучит совсем иначе, словно затрагивает внутри что-то очень личное и давно знакомое.

Коллектив сохраняет верность традициям и при этом не перестаёт искать новые формы, экспериментировать с жанрами и запускать творческие проекты. Подробнее о юбилейном вечере и о том, чем сегодня живёт оркестр, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru