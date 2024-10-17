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16 октября, среда, 14:58

Киберспорт, метавселенные, беспилотные автомобили и нейросети. Как обучают новое поколение IT-специалистов?

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Поколения постарше назовут это просто «поиграть в стрелялку». Ребята помоложе скажут – киберспорт. И это, правда, не игрушки, всё всерьёз. Сферу поддерживает правительство страны, учёные, разумеется, сами студенты. А игры уже давно внедряют в образовательный, и что немаловажно - научный процесс. О геймификации нашей жизни.

Для одних это просто стрелялки, для других – киберспорт, а кто-то видит в этом будущее образования. О геймификации современных университетов.

Данил Чинёнов, Олег Подъяев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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