Киберспорт, метавселенные, беспилотные автомобили и нейросети. Как обучают новое поколение IT-специалистов?

Поколения постарше назовут это просто «поиграть в стрелялку». Ребята помоложе скажут – киберспорт. И это, правда, не игрушки, всё всерьёз. Сферу поддерживает правительство страны, учёные, разумеется, сами студенты. А игры уже давно внедряют в образовательный, и что немаловажно - научный процесс. О геймификации нашей жизни.
Для одних это просто стрелялки, для других – киберспорт, а кто-то видит в этом будущее образования. О геймификации современных университетов.
Данил Чинёнов, Олег Подъяев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.