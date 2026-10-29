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29 октября, четверг, 10:04

Как превратить учебную коллекцию в модный бренд? Кино о легендарных атомных подводных лодках. Как организовать свадьбу в музее? Социальные проекты "Хорошая история"

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Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

На молодежном дне свои коллекции представили не только художники - авторы модной одежды и ювелирных украшений, но и производители техники. Ведь роботы могут взять на себя рутинные операции, оставляя творцу право генерировать идеи.

Уникальный кинопоказ прошел в Центральном военно-морском музее. "Властелины глубин" - фестиваль, приуроченный к 330-летию со дня основания регулярного российского флота и 120-летию подводного флота. Судостроительная компания "Севмаш" представила короткометражки, которые рассказывают о легендарных атомных подводных лодках, сошедших со стапелей северодвинской верфи - "Ленинский комсомол", "Казань", "Дмитрий Донской".

 "Магия музейной свадьбы" - это не только выставка, рассказывающая о венчальных традициях народов России, но и самостоятельно интересный проект. О чем он – читается в названии: о том, как сделать один из важнейших в жизни дней по-настоящему необычным.  Например, заключить брак в музее. Причем – официально. Выездные церемонии проводятся в 11 музеях Ленинградской области. Выставка – тоже часть этого проекта. Предметы взяты из музейных фондов, некоторые вещи кажется невозможными.

Специальный показ лучших работ третьего сезона Всероссийского конкурса видео о социальных проектах "Хорошая история".  Конкурс проводится с 2021 года при поддержке Фонда президентских грантов и ставит целью познакомить мир кино и мир некоммерческих организаций, создавая качественный видеоконтент о российских социальных проектах. Работы III Всероссийского конкурса "Хорошая история" уже были показаны  в Третьяковской галерее в рамках проекта "Территория дебюта"

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.

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