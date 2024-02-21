Кадетские классы в общеобразовательных школах

21 февраля, среда, 14:02

Что такое кадетское образование, зачем оно нужно, кто его получает и какое будущее ждет выпускников? В 319-ой школе Петродворцового района первый кадетские классы появились в 2006 году. Сейчас их семь.

Первое, что обращает на себя внимание, если мы говорим о кадетских классах в общеобразовательной школе — другая форма. Кадеты носят форму профильной службы. МЧС, МВД, ВМФ и так далее. Но это чисто внешняя сторона. Главное, что делает кадетов кадетами — особый подход к образованию.

Виктория Федорова, Даниил Чиненов, Александр Дружинин, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Санкт-Петербург