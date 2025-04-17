Первый канал
Санкт-Петербург
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17 апреля, четверг, 09:08

Качество творога перед Пасхой. Акция "Дорога амфибиям!". Фестиваль маркетинга и рекламы. Отправь открытку из Музея Фаберже

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Город. Общество. Политика. Экономика .Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Накануне Пасхи "Общественный контроль" проверил творог, который продается в сетевых магазинах.

Акцию "Дорогу амфибиям" провели Комитет по природопользованию и "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".

Один из самых старых и авторитетных фестивалей в сфере маркетинга и рекламы "Silver Mercury" в этом году впервые запускает региональные проекты: Поволжский и  Северо-Западный фестивали.

Петербургские фонтаны начали готовить к запуску.

Музей Фаберже и Почта России проводят совместную акцию к празднику Пасхи.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

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