Качество продуктов в магазинах города. Как преобразится купчинский сквер? Юбилей дома-интерната ветеранов войны и труда "Красная звезда". Концерты классической музыки в скверах и садах Петербурга

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Как преобразится купчинский сквер на Белградской улице?
Дни Петербурга в Минске.
80-летие со дня основания дома-интерната ветеранов войны и труда "Красная звезда". Ветеранов поздравили представители парламента и правительства Петербурга.
Насколько вкусны и безопасны продукты из петербургских магазинов? Качество продуктов оценивали ведущие эксперты Северо-Запада.
Фестиваль "Культура рядом" приглашает жителей и гостей города на концерты классической музыки в скверы и парки города.
Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.