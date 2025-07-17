Качество продуктов в магазинах города. Как преобразится купчинский сквер? Юбилей дома-интерната ветеранов войны и труда "Красная звезда". Концерты классической музыки в скверах и садах Петербурга

17 июля, четверг, 15:40

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.

Как преобразится купчинский сквер на Белградской улице?

Дни Петербурга в Минске.

80-летие со дня основания дома-интерната ветеранов войны и труда "Красная звезда". Ветеранов поздравили представители парламента и правительства Петербурга.

Насколько вкусны и безопасны продукты из петербургских магазинов? Качество продуктов оценивали ведущие эксперты Северо-Запада.

Фестиваль "Культура рядом" приглашает жителей и гостей города на концерты классической музыки в скверы и парки города.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.