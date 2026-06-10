150 лет легендарной "Макаровке". Новые тренажёрные классы и современные лаборатории для обучения моряков

08 июня, понедельник, 10:37

Курсанты отрабатывают аварийные ситуации на буровой платформе, чтобы в реальной жизни ребята могли оперативно ликвидировать разливы нефти или провести гидрографические работы. Тренажёр противофонтанной подготовки появился в университете морского и речного флота имени адмирала Макарова к 150-летию со дня образования. И такого нет ни в одном транспортном вузе страны.

О том, как вуз готовит современных моряков, расскажем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.