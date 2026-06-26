Инновационный центр «Невская дельта» создадут в Петербурге. Международный Балтийский форум ветеринарной медицины. Новая разработка ГУАП. Выпускной в Академии танца Бориса Эйфмана

25 июня, четверг, 12:20

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации провёл заседание попечительского совета Санкт-Петербургского Государственного университета.

Узи аппарат с ИИ-технологиями для постановки точных диагнозов на ранней стадии у животных и другое современное оборудование, лекарственные препараты и лечебные корма представили в рамках Международного Балтийского форума ветеринарной медицины и продовольственной безопасности.

На базе Технопарка ГУАП разработчики совместно с индустриальным партнёром создали роботизированную ячейку по контролю качества изделия для Императорского фарфорового завода.

Более 3-х тысяч вакансий будет доступно соискателям на Всероссийской ярмарке вакансий, которая пройдёт в эту пятницу на площадке "Флагшток.

В Академии танца Бориса Эйфмана прошёл выпускной концерт, который открылся премьерой – балетом "Академия 2.0.". В нём юные танцовщики продемонстрировали своё мастерство и универсальность.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.