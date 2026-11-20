19 ноября, четверг, 12:00

Винтовая лестница Союза художников недавно открылась после реставрации и стала новым выставочным пространством. Первая экспозиция посвящена совместным проектам петербургских художников и их коллег из Китая, а недавно Пекин посетила большая делегация Санкт-Петербургской консерватории.

2026-й и 2027-й объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. О диалоге культур рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олега Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург