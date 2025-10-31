Гастроли Пермского театра оперы и балета, фестиваль «Земля детей», выставка графики Сальвадора Дали, «Чудо света» в Петропавловке и юбилейный концерт Билли Новика

31 октября, пятница, 10:00

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Три своих лучших одноактных балета привезёт в Петербург театр из Перми. Балетный вечер пройдёт на сцене БДТ.

В арт-центре квартала "Брусницын" можно увидеть графические работы великого мистификатора Сальвадора Дали.

Фестиваль классической музыки "Земля детей" и конкурс "LaDoFa" проходит в Петербурге, большинство концертов бесплатные, только по регистрации.

В праздничные дни Петропавловская крепость принимает мультимедийное шоу "Чудо света".

Легендарная петербургская группа "Billy"s Band" и Билли Новик отметят в БКЗ "Октябрьский" свой двойной юбилей 50/25.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.