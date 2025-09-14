Первый канал
12 сентября, пятница, 09:30

Фестиваль циркового искусства «Без границ», выставка произведений Архипа Куинджи и премьеры спектаклей «Мой друг Лапшин» и «Фантазии Фарятьева»

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Цирке на Фонтанке открылся IV Международный фестиваль циркового искусства "Без границ" - выступят артисты из 20 стран.

На Новой сцене Александринского театра готовят премьеру спектакля "Мой друг Лапшин".

В Русском музее открылась выставка "Архип Куинджи. Иллюзия света".

Театр "Балтийский дом" начинает сезон премьерой спектакля "Фантазии Фарятьева".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

