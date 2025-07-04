Фестиваль «Свинг белой ночи», премьеры оперы «Эрнани» и спектакля «Страницы про любовь», выставка работ Егора Плотникова и концерт в День семьи

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Филармонии джазовой музыки открылся фестиваль "Свинг белой ночи", который завершится общедоступным концертом под открытым небом у Михайловского замка.
На второй сцене Мариинского театра состоится премьера оперы Джузеппе Верди "Эрнани" в постановке Орлина Анастасова.
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылась выставка работ современного художника Егора Плотникова "Дальний лес".
В Учебном театре "На Моховой" выпускники мастерской Сергея Бызгу подготовили премьеру спектакля "Страницы про любовь. Перечитывая заново".
В БКЗ "Октябрьский" состоится концерт к Дню семьи, любви и верности с участием Алексея Гомана.
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург