Первый канал
Санкт-Петербург
17:55 04 июля 2025, пятница
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04 июля, пятница, 10:00

Фестиваль «Свинг белой ночи», премьеры оперы «Эрнани» и спектакля «Страницы про любовь», выставка работ Егора Плотникова и концерт в День семьи

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Филармонии джазовой музыки открылся фестиваль "Свинг белой ночи", который завершится общедоступным концертом под открытым небом у Михайловского замка.

На второй сцене Мариинского театра состоится премьера оперы Джузеппе Верди "Эрнани" в постановке Орлина Анастасова.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открылась выставка работ современного художника Егора Плотникова "Дальний лес".

В Учебном театре "На Моховой" выпускники мастерской Сергея Бызгу подготовили премьеру спектакля "Страницы про любовь. Перечитывая заново".

В БКЗ "Октябрьский" состоится концерт к Дню семьи, любви и верности с участием Алексея Гомана.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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