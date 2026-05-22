Первый канал
Санкт-Петербург
13:12 22 мая 2026, пятница
1tvspb.ru
22 мая, пятница, 11:00

Фестиваль СКИФ 25, «Молодёжь. Театр. Фест», выставка «Анатомия вкуса», премьера спектакля «Не всё коту масленица» и концерт «45 лет Ленинградскому рок-клубу»

Версия для печати

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина будет проходить юбилейный музыкальный фестиваль СКИФ.

В ТЮЗе имени А.А. Брянцева стартует 27-ой Международный фестиваль "Молодёжь. Театр. Фест".

На выставке "Анатомия вкуса" можно увидеть уникальные исторические столовые приборы и узнать, как ими пользовались.

В Театре комедии имени Н.П. Акимова подготовили премьеру "Не всё коту масленица" по пьесе А.Н. Островского.

Легенды отечественного рока примут участие в масштабном концерте, посвящённом 45-летию Ленинградского рок-клуба, в Ледовом дворце.

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru