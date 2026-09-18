Первый канал
Санкт-Петербург
18:20 18 сентября 2026, пятница
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18 сентября, пятница, 08:03

Единая медицинская информационная система для Москвы и Петербурга. Новая поликлиника на Васильевском острове. Юбилей городских архивов. Почтовые марки с изображением мостов Петербурга

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге. О наиболее важных темах этой недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Александром Бегловым посетили городскую больницу Святого Великомученика, где им продемонстрировали работу Единой медицинской информационно-аналитической системы. 

В Петербурге заработало крупнейшее поликлиническое отделение №137 на намывных территориях Васильевского острова.

Церемония гашения почтового блока, который включает в себя четыре новые марки, прошла в стенах Петербургского экономического университета.

В историческом парке "Россия – моя история" открылся форум "Архив: от буквы к цифре", посвящённый юбилею сразу трёх архивов.

На "Ленфильме" открылась выставка "Аквариум. Кино", которая посвящена 130-летию со дня первого публичного кинопоказа в России.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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