Первый канал
Санкт-Петербург
00:08 12 сентября 2025, четверг
1tvspb.ru
11 сентября, четверг, 12:08

Два новых детских сада открыли в Московском районе. В Гатчинской больнице провели операцию с участием робота. В Петербурге дали старт Спортивным играм Александра Невского

Версия для печати

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.

Два новых детских сада открыли в Московском районе – на Дунайской и Среднерогатской улице, на 130 и 300 мест.

В Гатчинской клинической межрайонной больнице провели операцию с участием робота.

В Петербурге дали старт Спортивным играм Александра Невского. Церемония открытия пройдёт сегодня на льду "Юбилейного".

"Турнеровские старты" на Дворцовой площади прошли в рамках Фестиваля детской безопасности.

В этом году Хоровой фестиваль Ленинградской области пройдёт в Тосно.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.

 

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru