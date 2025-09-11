Два новых детских сада открыли в Московском районе. В Гатчинской больнице провели операцию с участием робота. В Петербурге дали старт Спортивным играм Александра Невского

11 сентября, четверг, 12:08

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге.

Два новых детских сада открыли в Московском районе – на Дунайской и Среднерогатской улице, на 130 и 300 мест.

В Гатчинской клинической межрайонной больнице провели операцию с участием робота.

В Петербурге дали старт Спортивным играм Александра Невского. Церемония открытия пройдёт сегодня на льду "Юбилейного".

"Турнеровские старты" на Дворцовой площади прошли в рамках Фестиваля детской безопасности.

В этом году Хоровой фестиваль Ленинградской области пройдёт в Тосно.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.