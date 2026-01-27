Дорога надежды и спасения: как сегодня сохраняют память о подвиге водителей ладожской ледовой трассы

27 января, вторник, 10:10

В осаждённом Ленинграде Дорога жизни стала единственной трассой, связывающей город с остальной страной. Только за первую блокадную зиму по льду эвакуировали около 550 тысяч человек, а в город доставляли продовольствие, медикаменты и горючее.

О жизненно важной транспортной артерии на Ладоге и о возрождённом народном музее "Штаб автомобилистов Дороги жизни" рассказываем в нашем репортаже из Коккорево Ленинградской области.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург