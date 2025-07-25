До фортов теперь довезёт новое судно «Габион». В старой пожарной части сделают музей об истории МЧС. "Дачные сезоны" в Монрепо. Строительство Южной широтной магистрали

25 июля, четверг, 00:33

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Cемикилометровая ЮШМ будет дублировать одну из самых загруженных – южную часть КАДа: между Пулковским шоссе и Софийской улицей. Две развязки из трёх готовы больше чем на 70%, а путепровjд через пути Витебского направления на 55%. Машины по всей трассе планируют запустить в 2027 году.

Кинофильм о Шостаковиче снимают в Петербурге. Парад физкультурников прошел по Дворцовой площади. Главную роль в картине "Шум времени" – это рабочее название и оно скорее всего поменяется, исполняет Олег Савцов. В съёмках принимают участие: Полина Цыганова, Никита Кологривый, Дарья Балабанова и Евгений Цыганов. Премьера намечена на следующий год.

До фортов довезёт "Габион". Новое судно спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. Прогулочный катамаран спроектирован специально для того, чтобы швартоваться к кронштадтским достопримечательностям.

В старой пожарной части сделают музей об истории МЧС и Красного села в целом. Идеи же для проекта преобразования предложат молодые книгохранители – участники профильного мероприятия "Библиокемп".

Для тех, кто мечтал хотя бы одним утром проснуться горожанином, а то и дворянином рубежа 19-20 веков – добро пожаловать в эти выходные в Выборг. Фестиваль "Дачные сезоны" пройдет в парке "Монрепо" в субботу 26 июля.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.