День семьи, любви и верности в Петербурге. Новый фильм о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде. «Сказки Даля всей Россией" с иллюстрациями 100 художников из разных регионов России

09 июля, четверг, 10:15

День семьи, любви и верности в Петербурге, чествование золотых и бриллиантовых юбиляров семейной жизни и съемки нового фильма о блокадном почтальоне – в обзоре городских событий.

На Исаакиевской площади состоялся праздник "Город влюбленных людей". Его главные герои – пары, отметившие золотые и бриллиантовые юбилеи семейной жизни. А декорации – растения сада-трансформера над Синим мостом.

В Пушкинском районе прошел праздник: "Мы – это семья"! В сквере у Центральной районной библиотеки прошли семейные мастер-классы, в том числе - по оказанию первой помощи. Интерактивную программу провели врачи "скорой".

Ленинградская область передала новые автомобили 19 семьям, в которых воспитываются 6 и более детей. Микроавтобусы марки "ГАЗ" оснащены восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом и комплектом зимних шин.

Новый фильм о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде. Киностудия "Ленфильм" заканчивает съёмки картины "На краю детства". Это история 14-летней девочки Тамары, которая принимает самое взрослое в своей жизни решение – остаться в осажденном городе, чтобы работать на почте и разносить горожанам письма, а, значит, и надежду на лучшее.

"Сказки Даля всей Россией". К 225-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля вышла новая книга с иллюстрациями 100 художников из 44 регионов страны. Работа на проектом велась два года и объединила ученых, филологов и ценителей русской словесности, которые собрали в одно издание уникальный архивный материал.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.