День рождения Петербурга. Награждение лучших специалистов педагогического мастерства. Новое туристическое направление. Лихачёвские чтения. Проект "Городские танцевальные веранды"

29 мая, четверг, 18:42

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Торжественная церемония возложения цветов в честь Дня города.

Лучших учителей, воспитателей, дефектологов и других работников образовательных учреждений наградили в Большом зале Санкт-Петербургского государственного университета. В этом году Всероссийский конкурс "Учитель года России" пройдёт в Петербурге.

За майские праздники Петербург посетили почти миллион туристов. И сегодня в нашем городе презентовали новое туристическое направление – палеонтологическое.

Лихачёвские чтения прошли в Петербурге в 23 раз. В этом году участие в форуме принимали выдающиеся учёные, дипломаты, общественные и государственные деятели из 15 регионов России и 11 стран.

В Северной столице стартовал проект "Городские танцевальные веранды", цель которого создать для людей пенсионного возраста возможности для активного и приятного времяпрепровождения.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург