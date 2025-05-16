День рождения Герценовского университета. Как тигренку вылечить вылечить глаза? В Центре Турнера не только поставят на ноги, но и устроят забег. Об этих и других важных событиях недели

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Новое помещение "Открытого кампуса" ко Дню рождения Герценовского университета.
Тигренок из новгородского зоопарка стал пациентом Центра ветеринарной офтальмологии.
Юные пациенты Центра Турнера приняли участие в забеге и доказали, что любые трудности можно преодолеть.
Международный турнир по мини-футболу среди команд учащихся детских центров для детей-сирот.
В Главном штабе Эрмитажа посетители смогут познакомиться с произведениями инклюзивных художников.
Анастасия шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.