День реставратора в Петербурге. Вручение дипломов в Исаакиевском соборе. Восстановленные исторические объекты по программе "Доступное жилье". Юбилей эскалаторной службы метрополитена. Форум онкологов

02 июля, четверг, 18:13

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Лучших реставраторов Петербурга наградили в Государственной академической капелле в день их профессионального праздника.

Под сводами Исаакиевского собора красные дипломы вручили выпускникам Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Более 30 тысяч петербургских семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программе "Молодёжи – доступное жильё". За годы её существования удалось спасти от разрушений более 30 зданий. Их восстановили и вернули им жилую функцию. Белую книгу объектов адресного перечня этой целевой программы презентовали в Художественно-промышленной академии имени Штиглица, которая стала площадкой для обсуждения сохранения архитектурного наследия города.

1 июля сразу четыре службы петербургского метрополитена отметили юбилей – эскалаторная, подвижного состава, электроснабжения и службы пути. Специалисты подразделений ежедневно обеспечивают стабильную, безопасную и эффективную работу метрополитена.

Показательные операции по пяти направлениям в лечении онкологии прошли в первый день работы Международного онкологического форума "Белые ночи".

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.