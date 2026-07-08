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07 июля, вторник, 11:00

День реставратора в Эрмитаже: о мастерах, которые дают шедеврам вторую жизнь

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Изучение древнего Пенжикента началось после Великой Отечественной войны и продолжается до сих пор. Сотрудники Эрмитажа разработали особый метод реставрации росписей этого памятника и сейчас передают секреты мастерства новому поколению специалистов.

Полотно Тициана "Святой Себестьян" предстало перед публикой таким, каким его видел автор.

В начале июля реставраторы отмечают свой профессиональный праздник - об их искусстве и возрождённых шедеврах рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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