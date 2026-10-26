Что связывает китайскую и русскую народную музыку? О фестивале в Пекине и результатах культурного обмена

26 октября, понедельник, 11:30

Четыре дня встреч, переговоров и новых впечатлений, а также мастер-классы, лекции и концерты. Творческая делегация из Петербурга посетила Центральную консерваторию музыки в Пекине. Это один из ведущих музыкальных вузов Китая, где на одной площадке объединяются тысячелетние музыкальные традиции и современные технологии.

В программе выступление академического симфонического оркестра с национальными инструментами. В списке экзотические для нашего слуха названия: пипа, эрху, гучжэн, люцинь – и такие родные балалайка и аккордеон. Одна из задач – послушать, как они могут звучать вместе.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург