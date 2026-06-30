Через огонь, воду и медные трубы. Об открытом Кубке Ленинградской области по поисково-спасательным работам

30 июня, вторник, 11:00

Эффектный дым, специальные костюмы для действий в опасной среде, слаженная командная работа – соревнования спасателей выглядят очень зрелищно. Сейчас происходящее кажется ярким шоу, но в любой момент все эти навыки могут пригодиться в реальности.

По легенде, отряд спасателей заходит в зону химической опасности, в процессе одному из членов команды стало плохо и его нужно вынести на носилках в безопасное место. Участники открытого Кубка Ленинградской области по поисково-спасательным работам проходят восемь соревновательных этапов, чтобы показать свою готовность действовать в любых ситуациях.

Подробности – Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург