Большие театральные премьеры сезона: опера «Женитьба», спектакль «Три мушкетёра, или Подвески королевы», шоу «Ушастые истории» и рок-мюзикл «Два капитана»

23 октября, пятница, 13:00

Обзор главных событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В театре "Зазеркалье" поставили оперу по пьесе Н.В. Гоголя "Женитьба", которая вдохновила композитора Илью Кузнецова на написание масштабного сочинения специально для этой премьеры.

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской представляет премьеру спектакля "Три мушкетёра, или Подвески королевы" в постановке Романа Габриа.

Выставка петербургского художника-авангардиста Савелия Шлейфера открылась в Петропавловской крепости.

Новое танцевальное шоу "Ушастые истории. Хранители света" – продолжение известного новогоднего балетного проекта – покажут на сцене театра Академии танца Бориса Эйфмана.

В Театре музыкальной комедии представят рок-мюзикл "Два капитана" по песням группы "Агата Кристи" с участием Вадима Самойлова.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург