22:48 19 февраля 2026, четверг
19 февраля, четверг, 11:41

Бал в Академии Штиглица. Новый спортивный комплекс в Центре города. Какие блины из магазинов можно есть? Как город отметит Масленицу?

День защитника отечества отметили театрализованным балом в Академии Штиглица. Реконструкторы воссоздали эпизоды из трёх важных для нашей страны эпох.

Новый спортивный комплекс открылся в самом сердце города. В нём разместили бассейн, гребные тренажёры и спортивный зал.

Первое место по числу победителей и призёров школьных олимпиад занимает Красносельский район. По традиции умников и умниц наградили на торжественной церемонии. Абсолютным победителем "Красносельского Олимпа" стала десятиклассница Анастасия Живлюк.

"Общественный контроль" проверил в лаборатории замороженные блины. Из десяти популярных у гурманов образцов шесть не соответствуют обязательным требованиям.

Масштабные гуляния на Масленицу традиционно прогремят на Елагином острове и в Петропавловской крепости.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

