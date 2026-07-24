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24 июля, пятница, 10:45

Андрей Мерзликин и Юрий Башмет представили в Вырице концерт-спектакль "От меня это было"

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«От меня это было» - духовное завещание, написанное преподобным Серафимом Вырицким. Проникновенные строки о том, что любые жизненные обстоятельства не случайны. Для многих верующих этот текст стал источником утешения в тяжёлые моменты жизни, а для участников концерта - вдохновением для создания духовно-музыкального действа.

Рядом с храмом в Вырице на один день построили большую сцену. Приехали звезды -  камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. Премьера сочинения композитора Петра Корягина состоялась несколько лет назад, но впервые оно звучит в таком знаковом месте, непосредственно связанном с жизнью святого.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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