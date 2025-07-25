Адмиралы в фарфоре, премьера оперы «Сорочинская ярмарка», индийская выставка, «Дым над водой» и фотографии дикой природы

25 июля, пятница, 09:30

Дайджест событий культурной жизни города.

В галерее Общества поощрения художеств открывается выставка "Ковчег адмиралов. Морская слава, запечатлённая в фарфоре".

В Концертном зале Мариинского театра покажут премьеру оперы "Сорочинская ярмарка".

В Государственном музее истории религии открылась выставка, посвященная Южной Индии.

Музыка на восьмом фестивале "Дым над водой. От классики до рока" будет звучать в Гатчине.

Удивительные кадры дикой природы можно увидеть на Международном фестивале "Золотая черепаха".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.