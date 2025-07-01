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01 июля, вторник, 10:00

110 лет Дацану Гунзэчойнэй. Об устройстве буддийского храма, его истории и новых проектах

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В этом году петербургский дацан отмечает 110-летие со дня освящения. Этой дате посвящена выставка, открывшаяся в Музее истории религии. Северный модерн, которому следовал архитектор Гавриил Барановский, это уникальная для дацана архитектура, он такой единственный в мире.

Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель храма, служит здесь уже 35 лет. Наша съёмочная группа вместе с ним изучила устройство храма и узнала о новых проектах и в Петербурге, и в Непале, где строится точная копия петербургского Дацана Гунзэчойнэй.

Подробности - Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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