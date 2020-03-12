Активные, талантливые и прекрасные - о петербурженках, лауреатах конкурса "Женщина Года"

12 марта, четверг, 11:58

В Петербурге это уже стало доброй традицией - с наступлением весны определять победительниц конкурса «Женщина года». Лауреатами и номинантами премии становятся не просто люди успешные в своей профессии, но те, кого отличает активная жизненная позиция и не менее активная общественная работа.

Ежегодная премия "Женщина года" - это не просто конкурсный отбор и награждение лучших из лучших. В этот раз события, связанные с конкурсом проходили в течение целой недели и состояли больше из приятных для номинантов событий. К примеру, на открытии конкурса для всех участников был организован специальный концерт и настоящее модное дефиле. Кстати, в этом году сам конкурс претерпел небольшие изменения.



Ирина Смолина, президент фонда "Новая высота", организатор конкурса "Женщина года":

"В этом году есть небольшие изменения. Мы впервые это сделали. Есть народное голосование. И в нашем конкурсе отмечаются победители народного голосования и есть победители, которых отбирают жюри – представители законодательной власти, общественных организаций. Действительно, очень профессиональное жюри, где есть специалисты по каждому направлению. Что самое интересное, что практически все совпало, жюри и народные избранницы, они как-то пересеклись, что очень приятно".

Пожалуй, главной особенностью "Женщины года", является тот факт, что любая жительница Петербурга может стать его участницей, ведь номинации распределены 10 направлениям деятельности, которые охватывают практически все сферы современной жизни. Так одним из лауреатов премии стала Ирина Зимнева.

Познакомившись с Ириной Алексеевной, вы никогда не скажете, что она разменяла уже девятый десяток, ведь ее энергии и активности хватит на десятерых.

Ирина Зимнева, член Совета Общественного движения "Бессмертный Ленинград", лауреат конкурса "Женщина года":

"Наверное, это было всегда по жизни, я всю жизнь отработала в школе, 46 лет в школе, и еще 11 лет в институте. Все время с детьми и поэтому приходилось всегда инициативу брать в свои руки".



Ирина Алексеевна – член Совета Общественного движения "Бессмертный Ленинград", почти все свое свободное время она проводит в организации акций памяти, конкурсов, общественных встреч и масштабных акций патриотической направленности. К примеру, сейчас уже вплотную занимается подготовкой праздника 9 мая и подбирает исполнителей для выступления перед ветеранами.

Ирина Зимнева, член Совета Общественного движения "Бессмертный Ленинград", лауреат конкурса "Женщина года": "Любовь к Родине надо воспитывать. Потому что очень долгое время, начиная с 90-х годов, молодежь считала, что не надо об этом говорить. В результате мы получили поколение, которое стесняется слова Родина, которые стесняются того, что они русские".

А вот Татьяна Усенко – лауреат номинации медицина, на первый взгляд совершенно спокойный и сдержанный по темпераменту человек. Татьяна Владимировна работает медсестрой. В своей профессии она уже 20 лет.



Татьяна Усенко, главная медицинская сестра СПб ГКУЗ "Хоспис №1", лауреат конкурса "Женщина года":

"Конечно, так сложилась судьба, но я о своем выборе не жалею. Я себя не могу представить в какой-либо другой сфере деятельности. Я считаю, что я на своем месте".

Татьяна Владимировна главная медицинская сестра в Хосписе №1. Те, кто хоть немного знаком с таким явлением, как паллиативная помощь, понимают насколько это необходимая, но в то же самое время насколько эта работа психологически тяжелая. Жизнь пациентов не всегда можно продлить, но ее всегда можно облегчить и сделать более качественной – уверена Татьяна.



Татьяна Усенко, главная медицинская сестра СПб ГКУЗ "Хоспис №1", лауреат конкурса "Женщина года":

"Я могу коротко сказать, я просто очень люблю людей и хочется помогать тем, кому особенно нужна эта помощь".

Награждали всех лауреатов конкурса "Женщина года" в торжественной обстановке Екатерининского фойе Таврического дворца. Всех участниц поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга, ну, а лауреаты получили памятные статуэтки, дипломы и заслуженное признание.



Татьяна Голядкина, директор ГБПОУ "Педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова", лауреат конкурса "Женщина года":

"Хоть это и, действительно, не профессиональная награда, но волнение такое, как будто это главный конкурс в жизни. Потому что стать Женщиной года в Санкт-Петербурге это фантастика какая-то. И это целиком заслуга нашего замечательного коллектива, потому что одна я, во-первых никогда не решилась, во-вторых, я бы не смогла так представить свою работу, как мы это сделали. Поэтому это общая наша награда и тем она для меня ценнее".

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Антон Голубев, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.