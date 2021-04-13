"Умницы и умники" теперь и в Петербурге. Кто поедет на телевизионный этап в Москву?

13 апреля, вторник, 10:29

140 участников отборочного тура и 9 финалистов, талантливых десятиклассников города. В Петербурге прошёл региональный тур интеллектуального шоу "Умницы и умники". Кто поедет на телевизионный этап популярной игры, и как проходили состязания?

Три темы на выбор: здания Эрмитажа, история коллекций Екатерины Второй и картины Эрмитажа. Вопросы для регионального этапа составлены с петербургским колоритом. У участников позади месяц подготовки и десятки прочитанных книг и статей по теме.

Первый этап состязания - конкурс красноречия. Материал для размышления - яркие высказывания академика Лихачёва. После этого участники выходят на игровые дорожки.

Как и в телевизионной версии игры, в жюри автор и бессменный ведущий программы - Юрий Вяземский.

Программа - долгожитель отечественного телевидения, в эфире с 1992 года. Она имеет статус Всероссийской гуманитарной Олимпиады, а главным призом является поступление в МГИМО. В интеллектуальном шоу участвуют дети из разных регионов страны. В планах - расширять географию и список возможностей для победителей.

Петербург присоединился к движению Умниц и умников семь лет назад. За это время благодаря участию в телепрограмме уже семь петербургских школьников стали студентами престижного московского вуза. Площадкой для организации и проведения регионального тура стала Академическая гимназия №56.

Педагоги смотрят программу с профессиональным интересом – особенно те, кто занимается подготовкой детей к олимпиадам.

Каждый год несколько ребят из Петербурга отправляются на съемки в Москву. Даже для тех, кто не стал победителем, участие в шоу стало ярким воспоминанием – и стимулом развиваться дальше.

Участники четвертьфиналов прошедшего сезона готовились по темам 1945 год, декабристы и русские врачи. Среди умников и умниц Нелли, Даша и Ваня, вспоминают, что на съемках провели три дня, успев побывать и на дорожках игроков, и на месте зрителей. И как ждали выхода программы в эфире.

Представлять Петербург на всю страну в этом году поедут три финалиста и специальные призеры Вяземского. Абсолютной победительницей регионального этапа стала Глафира Смирнова, ученица 622 гимназии, разносторонняя личность и действительно Умница с большой буквы.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург