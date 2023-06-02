"Старшие в городе": о проектах для современных горожан старше 50-ти лет

02 июня, пятница, 10:08

Каждый возраст — возраст счастья: под таким девизом в Михайловском саду прошел семейный фестиваль «Старшие в городе». Масштабный опен эир для современных горожан старше 50 лет.

Фестиваль для "старших" проводится в Михайловском саду в седьмой раз. И традиционно предлагает участникам разные тематические площадки: связанные с красотой и стилем, интересами и саморазвитием, занятостью и карьерой.

Подробнее об участниках и проектах в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.