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02 июня, пятница, 10:08

"Старшие в городе": о проектах для современных горожан старше 50-ти лет

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Каждый возраст — возраст счастья: под таким девизом в Михайловском саду прошел семейный фестиваль «Старшие в городе». Масштабный опен эир для современных горожан старше 50 лет.

Фестиваль для "старших" проводится в Михайловском саду в седьмой раз. И традиционно предлагает участникам разные тематические площадки: связанные с красотой и стилем, интересами и саморазвитием, занятостью и карьерой.

Подробнее об участниках и проектах в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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