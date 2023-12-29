«Рождество» в Анненкирхе, премьера спектакля «Снежная королева», выставка китайских сосудов и гастроли Большого Московского цирка

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В атмосферной Анненкирхе можно увидеть рождественскую инсталляцию арт-группы "Зерно".
В Большом театре кукол подготовили премьеру спектакля "Снежная королева".
В Музее истории религии собраны на выставке китайские ритуальные сосуды.
На площадке КСК "Арена" Большой Московский государственный цирк покажет новогоднее шоу "По щучьему велению".
Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.