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29 декабря, пятница, 09:25

«Рождество» в Анненкирхе, премьера спектакля «Снежная королева», выставка китайских сосудов и гастроли Большого Московского цирка

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В атмосферной Анненкирхе можно увидеть рождественскую инсталляцию арт-группы "Зерно".

В Большом театре кукол подготовили премьеру спектакля "Снежная королева".

В Музее истории религии собраны на выставке китайские ритуальные сосуды.

На площадке КСК "Арена" Большой Московский государственный цирк покажет новогоднее шоу "По щучьему велению".

 

Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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