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12 июля, вторник, 13:04

«Осударева дорога»: новый туристический маршрут

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Сухопутная трасса, построенная в 1702 году по приказу государя Петра Великого, соединяла Белое море и Онежское озеро. Она заканчивалась на территории Карелии, в деревне Повенец, откуда корабли русского флота выходили в Балтийское море.

Наша съёмочная группа вместе с Вездеходным обществом, разработавшим туристический маршрут "Осударева дорога", отправилась в эксклюзивное путешествие по следам Петра I. Учёные и туристы проделали путь от Заячьего острова в Петербурге до Заяцких островов Соловецкого архипелага. 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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