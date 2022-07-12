«Осударева дорога»: новый туристический маршрут

12 июля, вторник, 13:04

Сухопутная трасса, построенная в 1702 году по приказу государя Петра Великого, соединяла Белое море и Онежское озеро. Она заканчивалась на территории Карелии, в деревне Повенец, откуда корабли русского флота выходили в Балтийское море.

Наша съёмочная группа вместе с Вездеходным обществом, разработавшим туристический маршрут "Осударева дорога", отправилась в эксклюзивное путешествие по следам Петра I. Учёные и туристы проделали путь от Заячьего острова в Петербурге до Заяцких островов Соловецкого архипелага.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.