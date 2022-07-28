"Не только дети цветы жизни". Как помочь родителям особенных детей?

27 июля, среда, 10:48

В фокусе психологического сопровождения семей с особыми детьми чаще находятся именно дети, а не родители. Такие семьи целиком и полностью отдают себя только ребёнку и живут в условиях постоянного стресса. А взрослые не меньше детей нуждаются в поддержке и реальной помощи. Петербургские благотворительные фонды нашли решение проблемы.

О том, как мамам и папам особенных детей сберечь себя и этим помочь своему ребёнку.

Евгений Борисов, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.