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27 июля, среда, 10:48

"Не только дети цветы жизни". Как помочь родителям особенных детей?

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В фокусе психологического сопровождения семей с особыми детьми чаще находятся именно дети, а не родители. Такие семьи целиком и полностью отдают себя только ребёнку и живут в условиях постоянного стресса. А взрослые не меньше детей нуждаются в поддержке и реальной помощи. Петербургские благотворительные фонды нашли решение проблемы.

О том, как мамам и папам особенных детей сберечь себя и этим помочь своему ребёнку. 

Евгений Борисов, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.

 
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