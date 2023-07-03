"Культурная мозаика малых городов и сёл". Гранты на развитие культурных проектов Ленинградской области

03 июля, понедельник, 14:15

Кайкино - маленькая деревня в Волосовском районе Ленинградской области. Но благодаря паре творческих людей, Виктору и Ольге Грачёвым, здесь есть свой арт-центр, где проходят выставки и культурные программы. Недавно их арт-усадьба стала оператором конкурса "Культурная мозаика малых городов и сёл".

В прошлом году победителями конкурса стали 16 проектов из 11 районов Ленобласти, это некоммерческие организации, музеи, молодежные центры. Все подробности в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург