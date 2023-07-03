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03 июля, понедельник, 14:15

"Культурная мозаика малых городов и сёл". Гранты на развитие культурных проектов Ленинградской области

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Кайкино - маленькая деревня в Волосовском районе Ленинградской области. Но благодаря паре творческих людей, Виктору и Ольге Грачёвым, здесь есть свой арт-центр, где проходят выставки и культурные программы. Недавно их арт-усадьба стала оператором конкурса "Культурная мозаика малых городов и сёл".

В прошлом году победителями конкурса стали 16 проектов из 11 районов Ленобласти, это некоммерческие организации, музеи, молодежные центры. Все подробности в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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