«Дама с камелиями» в эпоху перемен. Премьера в Михайловском театре

14 февраля, среда, 11:15

В Михайловском театре премьера оперы «Дама с камелиями». Знаменитый сюжет Александра Дюма перенесён в предреволюционный Петербург и повествует о жизни русской балерины.

На сцене балетные станки, а исполнительница главной партии не только поёт, но и танцует. Новый взгляд на мировую классику представил художественный руководитель театра Владимир Кехман. Это его первая постановка оперного жанра.

Подробности – Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург