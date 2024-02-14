Первый канал
Санкт-Петербург
16:05 14 февраля 24, среда
1tvspb.ru
14 февраля, среда, 11:15

«Дама с камелиями» в эпоху перемен. Премьера в Михайловском театре

Версия для печати

В Михайловском театре премьера оперы «Дама с камелиями». Знаменитый сюжет Александра Дюма перенесён в предреволюционный Петербург и повествует о жизни русской балерины.

На сцене балетные станки, а исполнительница главной партии не только поёт, но и танцует. Новый взгляд на мировую классику представил художественный руководитель театра Владимир Кехман. Это его первая постановка оперного жанра.

Подробности – Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
«Кармен» в Михайловском театре. Начо Дуато поставил ...
08.09.2023, 10:07

«Кармен» в Михайловском театре. Начо Дуато поставил ...

Премьера в Михайловском театре. Новая версия «Дон ...
18.10.2022, 12:21

Премьера в Михайловском театре. Новая версия «Дон ...

Премьера в Михайловском театре, фестиваль скрипки, ...
14.10.2022, 12:06

Премьера в Михайловском театре, фестиваль скрипки, ...

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru