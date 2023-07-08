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07 июля, пятница, 10:00

«Цари и рыцари» в Эрмитаже, 100-летие Исаака Шварца на «Ленфильме», «Брасс белых ночей» в Мариинском, Дмитрий Маликов в БКЗ и выставка о любви в Севкабеле

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Обзор самых важных культурных событий недели

В Эрмитаже открылась масштабная выставка "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем".

В Концертном зале Мариинского театра стартовал фестиваль медных духовых инструментов "Брасс белых ночей".

На "Ленфильме" можно окунуться в атмосферу киномузыки Исаака Шварца. Проект посвящён 100-летию композитора.

Севкабель-порт представил мультимедийную выставку о любви "Love&Noise". Все инсталляции выполнены в стиле видео-арта.

Дмитрий Маликов представит концерт "Всё будет хорошо", посвящённый Дню семьи, любви и верности.

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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